Тушение лесного пожара в Якутии осложнили жара и ветер

На всей территории региона действует режим ЧС

За последние сутки на территории России ликвидирован 71 пожар. По данным Авиалесоохраны, борьба с огнем продолжается на площади свыше 30 тысяч гектаров.

Наиболее сложной остается обстановка в Якутии. Там горит более 11 тысяч гектаров леса. В республику направлены дополнительные силы. Тушение начали 68 парашютистов-десантников, прибывших из Бурятии и Забайкалья. Сейчас группировка превышает 400 человек. На всей территории региона действует режим ЧС. Осложняет тушение жаркая погода и частая смена направления ветра. На западе Якутии для прокладки минерализованных полос применяют взрывные работы, а на востоке расширены границы по искусственному вызыванию осадков.

Продолжается борьба с огненной стихией в 6 регионах Дальнего Востока и Сибири. В Иркутской области потушено крупное возгорание в лесотундре. На это ушло более двух недель. В Приангарье по-прежнему действует особый противопожарный режим. Как сообщают в Авиалесоохране, мониторинг обстановки в регионах с воздуха ведут по меньшей мере 9 единиц авиатехники.

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