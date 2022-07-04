Жертвами стрельбы в Дании стали три человека

Напавший на ТЦ мужчина задержан

Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после стрельбы в Копенгагене. Полиция Дании уточнила сведения о ЧП в торговом центре.

Стражи порядка уже задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель. Пока следствие не может установить мотивы нападавшего, но не исключает террористический характер его действий. В целях безопасности Еврокомиссия призывает не размещать в социальных сетях кадры инцидента.

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