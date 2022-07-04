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В Италии из-за схода ледника погибли шесть человек

09:14
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Причиной трагедии стало таяние ледника, вызванное температурными рекордами

В итальянских Альпах продолжают поиски 15 пропавших без вести после обвала на леднике. Ранее власти сообщили о шести погибших. Еще восемь человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.

Несколько групп туристов совершали восхождение на вершину в Доломитовых Альпах, когда лавина из камней и снега накрыла склон горы. Скорость движения массы достигала около 300 километров в час.

Сейчас в поисках остальных туристов задействованы вертолеты, беспилотники, а также отряды кинологов. Работа осложняется риском новых обвалов на Мармоладе. Причиной трагедии стало таяние ледника, вызванное температурными рекордами.

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Сход ледника
Сход ледника
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