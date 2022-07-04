В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели Андрея Палия

Офицер награжден орденом Мужества посмертно

В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели заместителя командующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия.

Сослуживцы почтили его память минутой молчания. Офицер награжден орденом Мужества посмертно. Палий занимался организацией гуманитарных коридоров, принимал непосредственное участие в боевых действиях на мариупольском направлении.

После окончания училища он проходил службу на кораблях, был участником спецопераций в Сирии и по принуждению Грузии к миру.

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