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Москвичам рассказали, когда спадет жара

08:17
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Обещают даже небольшие осадки

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве опустится до более комфортных значений к концу недели.

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"Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем - плюс 24-29 градусов, ночью - плюс 13-18 градусов", - уточнила метеоролог (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что с пятницы по воскресенье днем столбики термометров покажут плюс 21-26 градусов, ночью - 12-17.

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