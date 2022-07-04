Москвичам рассказали, когда спадет жара

Обещают даже небольшие осадки

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве опустится до более комфортных значений к концу недели.

"Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем - плюс 24-29 градусов, ночью - плюс 13-18 градусов", - уточнила метеоролог (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что с пятницы по воскресенье днем столбики термометров покажут плюс 21-26 градусов, ночью - 12-17.

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