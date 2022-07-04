Володин: размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию

В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника

Спикер Государственно думы Вячеслав Володин прокомментировал заявление мэра финского города Лаппеэнранта, который предложил разместить там базу НАТО.

"По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается", - отметил Володин в Telegram.

Как уточнил спикер, в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", - заключил председатель нижней палаты парламента.

Ранее руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Страны станут членами НАТО, когда парламенты всех входящих в альянс государств ратифицируют данное решение.

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