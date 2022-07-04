ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию

08:40
  • понедельник
  • 04 июля 2022

В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника

Спикер Государственно думы Вячеслав Володин прокомментировал заявление мэра финского города Лаппеэнранта, который предложил разместить там базу НАТО.

Путин: у нас нет проблем со Швецией и Финляндией
Володин предрек украинской верхушке быстрый крах без оружия НАТО

"По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается", - отметил Володин в Telegram.

Как уточнил спикер, в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", - заключил председатель нижней палаты парламента.

Ранее руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Страны станут членами НАТО, когда парламенты всех входящих в альянс государств ратифицируют данное решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.