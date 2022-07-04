В крупном ДТП в Оренбуржье погибли восемь человек

Начата доследственная проверка
На автодороге Оренбург-Орск произошло крупное ДТП, передает "Интерфакс".
Водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada, после чего одна из машин задела грузовик.
Погибли восемь человек. Один пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении, еще один - в состоянии ближе к средней тяжести.
По данным спасателей, детей среди погибших и пострадавших нет. Ход доследственной проверки по факту аварии контролирует Кувандыкская межрайонная прокуратура.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"