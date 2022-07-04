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В крупном ДТП в Оренбуржье погибли восемь человек

09:31
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Начата доследственная проверка

На автодороге Оренбург-Орск произошло крупное ДТП, передает "Интерфакс".

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Водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada, после чего одна из машин задела грузовик.

Погибли восемь человек. Один пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении, еще один - в состоянии ближе к средней тяжести.

По данным спасателей, детей среди погибших и пострадавших нет. Ход доследственной проверки по факту аварии контролирует Кувандыкская межрайонная прокуратура.

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