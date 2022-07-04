Хакеры взломали профили британской армии в соцсетях

В аккаунтах появились ролики с форума по биткойну с участием Илона Маска

Британская армия извинилась за перебои в публикациях в соцсетях после взлома. Специалисты ведут расследование инцидента с атакой на профили в Twitter и YouTube.

Как пишет Bloomberg, на канале British Army в YouTube были размещены видеоролики с форума по биткойну с участием основателя Tesla Илона Маска. В Twitter появилась реклама NFT-токенов.

"Мы крайне серьезно относимся к информационной безопасности и решаем проблему. Пока расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии неуместны", — сказал представитель британской армии.

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