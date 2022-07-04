Телеведущая Анфиса Чехова стала дипломированным психологом

Она получила второе высшее образование

Анфиса Чехова получила второе высшее образование - популярная телеведущая стала дипломированным психологом.

В своих соцсетях Чехова выложила фото с дипломом о профессиональной переподготовке по программе "Практический психолог". По ее словам, теперь хобби станет еще одной профессией.

"Хочу поблагодарить всех педагогов за те ценнейшие знания, которые они мне передали", - написала Чехова.

Анфиса Чехова училась в ГИТИСе, куда поступила только со второй попытки. Однако уже на втором курсе ее отчислили. По данным из открытых источников, в 2008 году она получила диплом журналиста, окончив московский Институт журналистики и литературного творчества.

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