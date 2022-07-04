ВСУ возобновили обстрелы Донбасса

В прицеле сегодня Пантелеймоновка, Горловка и Яковлевка

ВСУ утром возобновили обстрелы населённых пунктов народных республик. Под огнем оказалась Ясиноватая. 12 мин выпустили радикалы по Новобахмутовке. В прицеле сегодня Пантелеймоновка, Горловка и Яковлевка.

За сутки в ДНР погибли 5 мирных жителей, 20 получили ранения, сообщают в Совместном центре по контролю и координации. Особо ожесточенные удары неприятель нанес накануне по Макеевке. Обстрелы вели из Градов, а также артиллерийскими снарядами натовского образца. Пострадали двое детей. В Куйбышеском районе Донецка националисты намеренно били по многоквартирным домам.

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