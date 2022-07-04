ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ возобновили обстрелы Донбасса

10:04
  • понедельник
  • 04 июля 2022

В прицеле сегодня Пантелеймоновка, Горловка и Яковлевка

ВСУ утром возобновили обстрелы населённых пунктов народных республик. Под огнем оказалась Ясиноватая. 12 мин выпустили радикалы по Новобахмутовке. В прицеле сегодня Пантелеймоновка, Горловка и Яковлевка.

За сутки в ДНР погибли 5 мирных жителей, 20 получили ранения, сообщают в Совместном центре по контролю и координации. Особо ожесточенные удары неприятель нанес накануне по Макеевке. Обстрелы вели из Градов, а также артиллерийскими снарядами натовского образца. Пострадали двое детей. В Куйбышеском районе Донецка националисты намеренно били по многоквартирным домам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Войска ВСУ
Войска ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.