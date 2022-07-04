В Багдаде закрыли аэропорт из-за песчаной бури

Температура воздуха достигла рекордной отметки в 50 градусов

На столицу Ирака обрушилась мощная песчаная буря. На улицах видимость не превышает 500 метров.

В Багдаде временно закрыт международный аэропорт. С жалобами на затрудненное дыхание к медикам обращаются жители. Ситуацию осложняет палящее солнце - температура воздуха достигла рекордной отметки в 50 градусов. Песчаные штормы в последнее время в Ираке участились. Ученые связывают это с изменением климата.

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