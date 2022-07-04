MSD прекратит поставки вакцин в Россию

Речь, в частности, о препаратах для профилактики кори

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита в Россию, передает "Коммерсант".

Отмечено, что речь идет о препаратах, у которых уже есть аналоги в России.

Вместе с тем эксперты уточняют, что, согласно закону, MSD сможет остановить поставки только через год после того, как уведомит Министерство здравоохранения. Как сообщили в самой компании, там "прилагают все усилия", чтобы обеспечить экспорт жизненно важных препаратов, аналогов которым в России нет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что могут возникнуть сложности с доставкой лекарств из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек. В связи с этим власти запустили специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

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