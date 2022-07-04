Павел Мамаев задолжал по алиментам больше миллиона рублей

Взыскивают их с помощью судебных приставов

Павел Мамаев выплатил по алиментам дочери от бывшей жены Аланы Мамаевой 200 тысяч рублей. Правда, сделал это футболист не добровольно, а при участии судебных приставов.

"Да ему пришлось начать выплачивать приставам. До меня еще деньги не дошли, но скоро дойдут!" – рассказала Алана Мамаева (цитата по StarHit).

Всего же, по словам Мамаевой, футболист должен по алиментам 1,4 миллиона рублей. Она пожаловалась, что из бывшего мужа приходится буквально выбивать каждую копейку.

"И важный факт, он перевел не добровольно, а только после того, как прижало", — заметила она.

Павел и Алана Мамаевы развелись в 2021 году. В браке у них появилась дочь Алиса.

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