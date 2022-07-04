Наблюдатели ОБСЕ работали в интересах украинских спецслужб

Росгвардия нашла доказательства

Спецназ Росгвардии обнаружил документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Находка была сделана в Херсонской области.

"При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Свидетели рассказали, что сотрудники ОБСЕ часто бывали в доме Савченко.

Росгвардейцы изъяли, в частности, рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил России в Крыму, а также Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях.

"Документы переданы в компетентные органы. Они свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи", - уточнили в Росгвардии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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