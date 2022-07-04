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При стрельбе в Копенгагене погиб россиянин

09:33
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Это 47-летний гражданин России, проживающий в Дании

Жертвами стрельбы в торговом центре "Филдс" в Копенгагене стали три человека. Это 17-летние датские юноша и девушка, а также проживающий в Дании 47-летний россиянин, передает ТАСС со ссылкой на брифинг местной полиции.

Также появились уточненные данные о пострадавших. Ранения получили четверо: двое подданных Дании и двое Швеции.

Подозреваемый в нападении на ТЦ – 22-летний местный житель. Он задержан. Правоохранители пока не могут установить мотивы нападавшего, поэтому не исключается версия о теракте.

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