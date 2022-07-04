В жилом доме в Псковской области обрушились балконы трех этажей

Причины произошедшего выясняются

В поселке Плюсса Псковской области в ночь на понедельник обрушились балконы трехэтажного панельного дома, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Уточняется, что ЧП произошло в доме 53 на улице Ленина. речь о балконах с 1-го по 3-й этаж. По предварительным данным, пострадавших нет.

Известно, что это панельный дом 1986 года постройки на 27 квартир. Аварийным он признан не был.

Эвакуированы 25 жильцов. Четверых заселили в гостиницу, остальные разместились у родственников.

Причины произошедшего выясняются.

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