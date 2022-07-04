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Дарья Мороз раскрыла причины развода с Константином Богомоловым

10:21
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Актриса и режиссер расстались в 2018 году после 8 лет брака

Актриса Дарья Мороз в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, почему развелась с режиссером Константином Богомоловым.

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Инициатором расставания была Мороз. "Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир", - поделилась артистка.

Также экс-жена Богомолова рассказала, что у режиссера непростой характер, из-за чего у бывших избранников случались конфликты. Как утверждает Мороз, бывшим супругам было трудно найти общий язык.

Константин Богомолов и Дарья Мороз познакомились в 2009 году. Тогда режиссер пригласил актрису принять участие в его спектакле "Волки и овцы" для театра Табакова. В 2010 году Мороз и Богомолов официально оформили свои отношения. В сентябре этого же года на свет появилась их дочь Анна.

Развелись Мороз и Богомолов в 2018 году после восьми лет брака. Свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе. Спустя год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак.

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