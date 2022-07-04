18 человек пострадали при обрушении декораций в Якутии

В регионе бушует непогода

В Якутии ураганный ветер повалил экран и декорации для спортивных игр.

Инцидент произошел в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Правительству Якутии поручено принять меры по устранению последствий природного бедствия.

С 4 по 9 июля в республике проходят VIII Спортивные игры народов Якутии. В программу включены 16 видов спорта, передает "Интерфакс".

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