18 человек пострадали при обрушении декораций в Якутии

В регионе бушует непогода
В Якутии ураганный ветер повалил экран и декорации для спортивных игр.
Инцидент произошел в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Правительству Якутии поручено принять меры по устранению последствий природного бедствия.
С 4 по 9 июля в республике проходят VIII Спортивные игры народов Якутии. В программу включены 16 видов спорта, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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