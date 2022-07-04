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"Цена, которую надо платить": ЕС продолжает борьбу с "влиянием" России

10:54
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Согласны ли с таким подходом обычные европейцы - большой вопрос

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен сократить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года.

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"Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения" - отметил дипломат в статье для газеты la Stampa.

Он добавил, что быстрое избавление от зависимости от российской энергетики создает серьезные трудности для многих стран ЕС.

"Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы защитить наши демократии и международное право, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в солидарном ключе", - заключил Боррель.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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