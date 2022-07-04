Наблюдатели передавали Киеву схемы мест дислокации подразделений Вооруженных сил России

Утром ВСУ возобновили обстрелы населённых пунктов народных республик. За сутки в результате атаки на ДНР погибли пять мирных жителей, ещё 20 ранены. На освобождённых территориях порядок обеспечивают российские военные, чтобы не допустить проникновения украинских диверсантов и националистов. А в Херсонской области Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах киевского режима.

Спецназ Росгвардии штурмом берет дом в элитном квартале города Херсон. Хозяин - бывший начальник областного управления СБУ Вячеслав Савченко. Судя по богатой обстановке, не бедствовал. Но интереснее другое - в доме обнаружили множество документов, которые свидетельствуют о сотрудничестве Савченко с представителями миссии ОБСЕ на Украине. О том, что они часто бывали у генерала, рассказывают и свидетели.

— Здесь, на квартире, жил у него мужчина поляк – "обсешник". Он на машине приезжал - ОБСЕ была обклеена машина.

— Иностранные граждане еще приезжали?

— Иностранные или нет - не знаю, но приезжали. И мужчины, и женщины приезжали, тоже на таких машинах.

В доме Савченко эти люди бывали не просто так. Среди найденных документов - схемы мест дислокации подразделений Вооруженных сил России в Крыму и приграничных регионах. Это подтверждает, что сотрудники миссии, помимо выполнения своих прямых обязанностей, вели разведывательную деятельность в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО.

Чтобы предотвратить перемещение диверсионных групп националистов, в украинских регионах российская военная полиция и военная автоинспекция организовали круглосуточное дежурство на основных магистралях. На блокпостах досматривают все без исключения машины. Жители воспринимают это спокойно. Все понимают - так безопаснее. Именно российские военные сейчас обеспечивают правопорядок, предотвращают факты мародерства, находят похищенные автомобили.

"Пока народная милиция не начала работать - конфликты между гражданскими лицами. Знают, что соседи уехали и идут вскрывать дома. Потом это все продается на рынке. Мы стараемся такие моменты, о которых поступает информация, пресекать", - говорит начальник отделения ВАИ Сергей.

Союзные силы развивают наступление. В ЛНР заявили о начале битвы за Северск. В боях на Донецком направлении националисты несут серьёзные потери. Но при этом не прекращают обстрелы населённых пунктов. По Макеевке накануне вновь били из минометов и систем "Град". Несколько человек погибли. Серьезно повреждены около десяти домов. А в Лисичанск военные привезли гуманитарную помощь. Жители встречали их со слезами на глазах.

— Так воюют - хочется их на руках держать всех, на руках, честное слово. — Господи, как я рада, что вы пришли. Дай вам Господи здравия. Спасибо вам за все, за все. Низкий вам поклон. — Вы не представляете, что здесь было. Они одной рукой давали нам воду, а другой держали курок. Да, так было. И приходилось улыбаться и говорить "спасибо", что дали воду.

Тем временем в Луганске, который стал побратимом Москвы, продолжают восстановительные работы. Столичные специалисты уже отремонтировали несколько школ и водопроводные системы в ряде районов города. Сейчас строители трудятся в "Комплексном центре социального обслуживания населения". Вскоре он снова начнет приминать посетителей.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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