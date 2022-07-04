Участникам СВО вручили госнаграды и знаки отличия

В числе награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты

Государственные награды и знаки отличия вручили российским десантникам, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации по защите Донбасса.

В числе награждённых - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших" и "За боевые отличия" вручил заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков. Он поблагодарил бойцов за службу и пожелал дальнейших успехов.

О новых подвигах наших военных рассказали в Минобороны. Командир танка младший сержант Роман Казагашев спас сослуживцев. Отступая, противник открыл огонь по нашим подразделениям. Одна из машин была подбита. Но Роман смог вынести бойцов в безопасное место.

Сержант Алексей Казаков обнаружил отряд националистов и атаковал неприятеля. 10 украинских военных были ликвидированы, а двое взятых в плен сообщили ценные разведданные.

Ефрейтор Павел Владимиров со своим экипажем, выполняя приказ, обошёл позиции противника и ударил с фланга. В бою его танк уничтожил укреплённый пункт врага, БМП, два гранатометных расчета и более 20 националистов.

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