Британия намерена конфисковать российские активы

Позже их могут передать Украине

Великобритания намерена конфисковать замороженные российские активы и передать их в пользу Украины. Об этом заявили в МИД Соединённого Королевства. Усиливая давление на Москву, Запад продолжает блокировать все попытки урегулировать конфликт дипломатическим путём. Но от действий политиков всё сильней страдают простые граждане.

Никаких новых минских соглашений, как и любого переговорного процесса. Это основная позиция официального Лондона. Причём звучит она из уст главы британской дипломатии. Конфликт должен закончиться исключительно победой Украины. А Великобритания сделает всё, чтобы помочь. В королевстве всерьёз задумались пойти по стопам Канады и вслед за ними тоже конфисковать российские активы. И передать их в качестве благотворительной помощи Украине.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли тот закон, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов. Но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях. Для этой инициативы, скорее всего, потребуется закон, но это не обязательно", - заявила Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании.

Для чего в таком случае необходимо совещаться аж тремя министерствами - неясно. Исходя из заявления госпожи Трасс, коллективное согласие, по сути, и не требуется. Очевидно, что на кон поставлено слишком многое, потому глава британского Форин офиса останавливаться не намерена. Образумить правительство пытаются уже даже журналисты авторитетного издания Times. Оказывается, маниакальная накачка оружием Киева серьёзно ослабила собственную армию. Не говоря уже о том, что маятник санкций продолжает почему-то наказывать самих исполнителей. Сотрудники Washington Post сопоставили цены на бензин во всём мире и с горечью обнаружили, что если на 40 долларов заправить автомобиль в России, то уехать на нём можно дальше, чем во всех странах из списка так называемых прогрессивных экономик. В Соединённых Штатах проблема роста цен на топливо слишком остра. На уровне администрации президента уже обсуждают даже вопрос кустарного производства бензина (см. видео).

Попытка Белого дома спихнуть все на Россию жителей США уже давно не убеждает. Джо Байден попытался перенаправить людской гнев на владельцев заправок - мол, это они виноваты в скачке цен, а значит и разбираться надо с ними. Не вышло.

"Что-то я запуталась совсем. Он же вместе со своей командой называл цены на бензин "путинскими" и обвинял в их росте лично Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?" - прокомментировала представитель МИД Мария Захарова.

Подход Байдена к урегулированию проблемы раскритиковал и один из самых богатых людей мира Джефф Безос. Он посетовал, что глава Белого дома вместе со своей командой, вероятно, понятия не имеют, как в принципе устроена мировая экономика и как работает рынок. По мере приближения выборов в Конгресс каждый просчёт демократов может стать решающим.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"