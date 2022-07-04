ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Альпах приостановили поиски туристов, пропавших после схода ледника

12:36
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Шесть человек погибли и около двадцати пропали без вести

Шесть человек погибли и около двадцати пропали без вести в итальянских Альпах. Причиной трагедии стал сход ледника, который начал таять из-за аномальной жары. Утром к месту спасательных работ прибыли родные пропавших туристов и глава правительства. Однако сейчас поиски временно приостановлены.

Гигантская лавина несётся по склону со скоростью триста километров в час, сметая всё на своём пути. Высота потока из камней и льда – до 80 метров. В этот момент на вершину Мармолады – главной горы Доломитовых Альп – поднималось сразу несколько групп туристов. Сейчас в списке погибших шестеро, восемь пострадавших отправлены в больницы соседних городов. И как минимум двадцать пропавших без вести – граждане Италии, Германии, Чехии. Спецслужбы устанавливают владельцев припаркованных у подножия горы автомобилей. Над местом трагедии кружат вертолёты и беспилотники. А вот спасатели-альпинисты и кинологи поиски вынуждены приостановить.

"В полвторого нас вызвали на Мармоладу. Мы увидели разбросанные по всему склону глыбы льда и груды камней. И вместе с другими спасателями начали искать людей. Мы обнаружили несколько тел. Но сейчас работы приостановлены, потому что температура очень высокая – из-за жары есть риск новых обвалов", - заявил Луиджи Феличетти, альпинист-спасатель.

"Мы находимся в контакте с Департаментом гражданской защиты, техническими службами, премьер-министром республики. Вся система работает на то, чтобы справиться с этой ситуацией. Но поисковые работы должны вестись без риска для жизни самих спасателей", – сказал Маурицио Фугатти, президент автономной области Трентино-Альто-Адидже.

Ледник, полное исчезновение которого учёные предрекали в течение ближайших десяти лет, не выдержал температурного рекорда. В регионе до плюс 35 – на десять градусов выше нормы. Так что за сходом этой снежной лавины могут последовать другие.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ледник
Ледник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.