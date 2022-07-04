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"Новые люди" выдвинули 600 кандидатов на выборы Москвы

12:24
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Партия готовится к выборам 11 сентября

Более полутора тысяч муниципальных депутатов выберут в Москве в единый день голосования 11 сентября.

Кандидатов во всех 125 округах города выдвинула партия "Новые люди". В списке - почти 600 человек. Их представили на мероприятии, которое прошло в Яблоневом саду на западе столицы.

О предвыборной программе и планах на избирательную кампанию рассказал Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

"Всегда есть запрос на обновление, но сейчас в России он особенно выражен. Мы считаем, если Россия не обновится, не будет новых паттернов, то начиная от нашей повседневной жизни и заканчивая победой в том противостоянии с Западом, в этой гибридной войне, Россия не победит. А победить надо", - сказал он.

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