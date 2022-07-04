В Петербурге студенты разработали мини-роботов для борьбы с тромбозами

Меняющий форму магнитный мини-робот, который может путешествовать в теле человека и при этом управляться извне - это прорыв в биомедицине

В Санкт-Петербурге молодые ученые разработали мини-роботов для эффективной и безопасной борьбы с тромбозами. Аппарат способен свободно перемещаться внутри сосудов, а управлять им можно дистанционно. Всё благодаря особому материалу, из которого изготовлен механизм. Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой. Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"