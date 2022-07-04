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В Петербурге студенты разработали мини-роботов для борьбы с тромбозами

12:37
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Меняющий форму магнитный мини-робот, который может путешествовать в теле человека и при этом управляться извне - это прорыв в биомедицине

В Санкт-Петербурге молодые ученые разработали мини-роботов для эффективной и безопасной борьбы с тромбозами. Аппарат способен свободно перемещаться внутри сосудов, а управлять им можно дистанционно. Всё благодаря особому материалу, из которого изготовлен механизм.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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