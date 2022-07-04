Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Семейное счастье"

Дети – это наше будущее в самом буквальном смысле этого слова. Поэтому так важны программы, направленные на улучшение тревожной демографической ситуации в нашей большой стране, а, прежде всего, - нацпроект "Демография". Об этом - специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Семейное счастье". Смотрите сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр"