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Бочкарев: 185 домов передано под заселение по реновации с начала реализации программы

10:50
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Организовано переселение около 88 тысяч жителей

С начала реализации программы реновации передано под заселение 185 новостроек, возведенных во всех округах Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Организовано переселение около 88 тысяч жителей. Уже переехали около 60,4 тысяч москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи находятся в процессе переезда.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в СВАО и ЮВАО - по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе - по 23 новостройки.

Программа реновации жилищного фонда стартовала в Москве в 2017 году. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

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