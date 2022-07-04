С коронавирусом в России госпитализированы еще 568 человек

Выявлено 2866 случаев

За сутки в России госпитализированы 568 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2866 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 328 человек, из них госпитализированы 109 пациентов.

Выздоровели за сутки 2276 человек. Скончались 43 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18442625 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381306 летальных исходов и 17869964 выздоровевших.

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