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Дети, цены и работа: о чем россияне говорят с друзьями

11:20
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о болезнях

Как показал опрос ВЦИОМ, 54% россиян говорят с друзьями и знакомыми о детях, 40% - о политике. 37% обсуждают работу, о культуре беседуют 33% респондентов, о ценах - 32%.

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"Среди вариантов ответа "другое" называли такие темы, как: путешествия; будущее страны; хобби и увлечения; образование, обучение; урожай и огород; религия; семья; погода; взаимоотношения", - также говорится в исследовании.

Уточняется, что по сравнению с 1992 годом в разговорной повестке сократилось присутствие темы роста цен (−11%), зато россияне стали чаще говорить о детях (+23%).

"Мужчины предпочитают говорить о политике (44%); работе (39%); автомобилях и технике (35%); спорте (25%). Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о детях (68%) и болезнях (33%)", - отметили аналитики.

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