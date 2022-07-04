Дети, цены и работа: о чем россияне говорят с друзьями

Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о болезнях

Как показал опрос ВЦИОМ, 54% россиян говорят с друзьями и знакомыми о детях, 40% - о политике. 37% обсуждают работу, о культуре беседуют 33% респондентов, о ценах - 32%.

"Среди вариантов ответа "другое" называли такие темы, как: путешествия; будущее страны; хобби и увлечения; образование, обучение; урожай и огород; религия; семья; погода; взаимоотношения", - также говорится в исследовании.

Уточняется, что по сравнению с 1992 годом в разговорной повестке сократилось присутствие темы роста цен (−11%), зато россияне стали чаще говорить о детях (+23%).

"Мужчины предпочитают говорить о политике (44%); работе (39%); автомобилях и технике (35%); спорте (25%). Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о детях (68%) и болезнях (33%)", - отметили аналитики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"