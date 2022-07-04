Папа Римский заявил о желании посетить Москву и Киев

Франциск не собирается уходить в отставку
Папа Римский Франциск может посетить Москву и Киев после поездки в Канаду.
Об этом понтифик сообщил в интервью агентству Reuters. Папа Римский изъявил желание помочь Москве и Киеву урегулировать конфликт.
"Я хотел бы поехать на Украину, но сначала я хотел поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом", - заявил он.
Кроме того, 85-летний Франциск опроверг слухи о том, что он планирует в ближайшее время уйти в отставку.
Ранее Папа Римский выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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