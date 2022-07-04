Папа Римский заявил о желании посетить Москву и Киев

Франциск не собирается уходить в отставку

Папа Римский Франциск может посетить Москву и Киев после поездки в Канаду.

Об этом понтифик сообщил в интервью агентству Reuters. Папа Римский изъявил желание помочь Москве и Киеву урегулировать конфликт.

"Я хотел бы поехать на Украину, но сначала я хотел поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом", - заявил он.

Кроме того, 85-летний Франциск опроверг слухи о том, что он планирует в ближайшее время уйти в отставку.

Ранее Папа Римский выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре.

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