ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Папа Римский заявил о желании посетить Москву и Киев

11:32
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Франциск не собирается уходить в отставку

Папа Римский Франциск может посетить Москву и Киев после поездки в Канаду.
Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

Об этом понтифик сообщил в интервью агентству Reuters. Папа Римский изъявил желание помочь Москве и Киеву урегулировать конфликт.

"Я хотел бы поехать на Украину, но сначала я хотел поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом", - заявил он.

Кроме того, 85-летний Франциск опроверг слухи о том, что он планирует в ближайшее время уйти в отставку.

Ранее Папа Римский выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.