Киев все еще хочет в НАТО, но его не берут

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию "Левый берег", что полной интеграции его страны в Запад "нет больше альтернативы".

"А Запад - это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступила... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать", - сказал глава МИД.

Ранее руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Страны станут членами НАТО, когда парламенты всех входящих в альянс государств ратифицируют данное решение. Турция свои возражения сняла.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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