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Россиянин застал вора-домушника за ужином на собственной кухне

12:20
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Преступник задержан

Нижегородец задержал вора, ограбившего его квартиру и решившего в ней поужинать.

Инцидент произошел в доме на бульваре Заречный. Несовершеннолетний сын хозяина квартиры вернулся домой с тренировки и забыл закрыть входную дверь на замок. Ночью семья легла спать, а в их жилище проник 37-летний ранее судимый местный житель. Он забрал из комнаты ноутбук, планшет и сотовый телефон, а затем решил обследовать кухню.

В этот момент домой с ночной смены вернулся отец семейства. Мужчина застал вора за приемом пищи, задержал его и удерживал до прибытия следственно-оперативной группы, передает РИА Новости.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

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