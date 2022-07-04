Минобороны: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

Российский истребитель в ходе воздушного боя в ДНР сбил Су-25 Воздушных сил Украины

Министерство обороны России в ходе брифинга в понедельник сообщило, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях.

В частности, российский истребитель в ходе воздушного боя в ДНР сбил Су-25 Воздушных сил Украины.

Высокоточным оружием за сутки уничтожено около 200 украинских военных и 19 единиц военной техники. Кроме того, российские ВКС уничтожили семь пунктов управления, два склада боеприпасов и две украинские батареи РСЗО "Град".

Киев из-за успешного наступления российских войск потерял управление подразделениями трех бригад ВСУ и бригады территориальной обороны, добавили в российском Минобороны.

Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 11 снарядов РСЗО "Ураган" украинских националистов.

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