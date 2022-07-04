Kaspersky выпустит ОС для смартфонов

Но когда - не уточняется

"Лаборатория Касперского" намерена выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, передает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора компании Евгения Касперского.

Уточняется, что ОС будет доступна рядовым пользователям.

В настоящее время уже существующая KasperskyOS применяется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности. Это, в частности, промышленная и транспортная инфраструктура.

"Будет, но когда - не скажу", - сказал Касперский по поводу сроков запуска.

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