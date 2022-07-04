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В Кремле заявили о надежде на лучшее в ситуации с "блокадой" Калининграда

12:54
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Власти обдумывают различные сценарии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы.
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"Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", - заявил представитель Кремля.  

В июне Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в Москву проект ответных мер на блокаду.

Затем ряд СМИ написали, что транзит в Калининград через Литву может вернуться к нормальному режиму уже в ближайшее время. Европейские чиновники стремятся к компромиссной сделке, чтобы разрядить конфликт с Москвой.

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