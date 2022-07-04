В Кремле заявили о надежде на лучшее в ситуации с "блокадой" Калининграда

Власти обдумывают различные сценарии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы.

"Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", - заявил представитель Кремля.

В июне Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в Москву проект ответных мер на блокаду.

Затем ряд СМИ написали, что транзит в Калининград через Литву может вернуться к нормальному режиму уже в ближайшее время. Европейские чиновники стремятся к компромиссной сделке, чтобы разрядить конфликт с Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"