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Путин встретится с Шойгу

12:35
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Министр выступит с докладом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 июля, встретится с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

"В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что остальные встречи и совещания Путина. Которые запланированы на сегодня, носят внутренний характер.

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