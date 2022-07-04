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Путин не будет поздравлять Байдена с Днем независимости

12:52
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Вашингтон ведет недружественную политику в отношении Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин поздравлять американцев с Днем независимости 4 июля.

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"Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Песков, 2022 год "стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов".

"Поэтому, конечно, в этих условиях вряд ли это можно считать целесообразным - направление такого поздравительного послания", - заключил пресс-секретарь.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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