Минэнерго поставило для России цель

Необходимо остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю

Министерство энергетики России поставило для страны цель относительно рынка угля.

"Мы себе ставим цель остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю. Мы сейчас на третьем месте - Австралия, Индонезия и мы. 18% мирового рынка - это российский уголь, - сообщил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что еще одна цель - 25% мирового рынка угля к 2050 году.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики", поскольку "ясно видно, что такие страны, как Германия, Австрия и даже Голландия, на принципах аварийных планов возвращаются к угольной энергетике".

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