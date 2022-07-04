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Кадыров опубликовал постановочное видео о подписании Зеленским акта о капитуляции

13:15
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Украинского президента сыграл похожий на Зеленского блогер

Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале полутораминутное видео, в котором похожий на Владимира Зеленского человек подписывает акт о "безоговорочной капитуляции Украины".

"В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми", - написал Зеленский.

В кадре похожий на Зеленского человек обращается к гражданам Украины и сообщает о том, что принял решение о сдаче всех вооруженных сил, а также гарантирует демилитаризацию и денацификацию Украины. В конце он произносит: "Ахмат – сила".

На плече человека все время лежит мужская рука. В конце ролика камера показывает стоящего рядом с "Зеленским" Рамзана Кадырова.

Человек, сыгравший Владимира Зеленского, – блогер Макс КомикадZe. Аналогичное видео он опубликовал в своем YouTube-канале. Ранее блогер уже выкладывал ролики с пародиями на украинского президента.

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Рамзан Кадыров
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