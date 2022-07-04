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Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву

13:41
  • понедельник
  • 04 июля 2022

МИД России рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии

Российское посольство в Болгарии сообщило РИА "Новости", что объявленные Софией persona non grata дипломаты уже находятся в Москве.

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"Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву", - отметил собеседник агентства.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что если Болгария не пересмотрит решение, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия.

Прежде София выслала 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

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