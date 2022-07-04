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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

13:38
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

"Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - заявил он в ходе встречи.

Потери украинской армии за две недели составили 5469 человек, в том числе более 2000 - безвозвратные. Уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и 1 вертолёт.

Путин отметил, что подразделения, участвовавшие в операции в ЛНР, должны нарастить свою боеготовность и отдохнуть, остальные — должны работать по плану.

"Воинские соединения, включая группировку "Восток" и группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу", - подчеркнул Путин.

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