Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

"Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - заявил он в ходе встречи.

Потери украинской армии за две недели составили 5469 человек, в том числе более 2000 - безвозвратные. Уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и 1 вертолёт.

Путин отметил, что подразделения, участвовавшие в операции в ЛНР, должны нарастить свою боеготовность и отдохнуть, остальные — должны работать по плану.

"Воинские соединения, включая группировку "Восток" и группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу", - подчеркнул Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"