Станция "Печатники" БКЛ метро построена на 70%

Строителям приходится учитывать особенности грунта

Архитектурная отделка и монтаж систем инженерного обеспечения. Строительство станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро вышло на финальную стадию.

Уже готовы лифтовые шахты. Скоро там начнут устанавливать оборудование. Смонтировано три из 17 эскалаторов. В целом работы выполнены уже на 70 процентов. Готов переход на действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Строителям приходится учитывать особенности грунта - он здесь достаточно сложный.

"Чтобы не допустить смещения действующих станций и тоннелей, мы очень аккуратно ведем бетонирование. Более 12 тысяч кубометров бетона нужно, чтобы в этом году завершить строительство", - заявил Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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