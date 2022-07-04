В Москве набирает популярность сервис по вывозу ненужных вещей

Вещи утилизируют быстро и бесплатно - достаточно одной заявки

В Москве набирает популярность сервис, который помогает горожанам избавиться от ненужных вещей. Услуга запущена менее года назад. Ей уже воспользовались тысячи горожан. Старые кухонные плиты, холодильники, железные двери и даже автомобили утилизируют быстро и бесплатно. Достаточно одной заявки.

Отслужив верой правдой 23 года и пережив аж 7 ремонтов, холодильник семьи Водолагиных приказал долго жить. Купив новый, все домашние очень спешили наконец-то избавиться от поднадоевшего гиганта. Глава семейства решил протестировать городской сервис по вывозу ненужных вещей и не пожалел: специалисты службы утилизации приехали на следующий же день в удобное для мужчины время.

Стартовав в октябре 2021 года, сервис по вывозу ненужных вещей стал одним из самых востребованных у москвичей. Всего за 8 месяцев работы на его адрес поступило более 17 000 обращений от жителей. Приезжая по заявке, рабочие помогают с отключением и выносом из квартиры ненужной крупногабаритной техники. Затем вывозят на специализированные заводы по переработке - ближайшие к Москве.

"Что касается крупногабаритной техники - сзади на фоне Вы видите - это шредер огромный, который может перерабатывать более 60-70 тонн в час. Попадает туда тот же холодильник, стиральная машинка или газовая плита и автоматически делятся на компоненты. Чёрные, цветные металлы и неметаллические фракции", - сказал Дмитрий Сорокин, главный эколог ПК "Вторалюминпродукт".

После переработки весь лом снова отравляется в производство и возвращается к потребителям в виде изделий из вторичных металлов. Это и провода, и инструменты, и дачные заборы, и водопроводные трубы. Опасные компоненты из старой электроники - платы, картриджи, хладагенты - сортируют и направляют в специализированные пункты их утилизации. Угодив на свалку, они могли бы нанести серьезный ущерб экологии.

"В рамках этого сервиса мы также решаем ещё другую проблему. Мы можем быть уверены, что этот мусор, эта крупнобытовая техника - она не появляется на улицах города. Воспользоваться очень просто. Нужно иметь доступ к порталу мос.ру. Зайти в раздел услуги. Найти раздел ЖКУ и дальше уже воспользоваться услугой", - заявил Илья Демин, заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления".

Помимо холодильников, в топе самых популярных обращений - заявки на вывоз стиральных машин, электрических и газовых плит. Также помочь вывезти из квартиры москвичи просят чугунные ванны и железные двери.

Ещё одна опция сервиса "Вывоз ненужных вещей" - утилизация старых авто по заявке владельцев. Чтобы воспользоваться услугой, потребуется лишь подтверждение права собственности на транспортное средство. В пункт переработки машину специалисты сервиса доставят самостоятельно на эвакуаторе.

Услугой по утилизации старых авто воспользовались уже 12 жителей столицы. А порядка 60 обратились за вывозом на переработку старых отработанных аккумуляторов.

Татьяна Сидорова, Александр Ивановский, Николай Мурашов, "ТВ Центр".

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