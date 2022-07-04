Москвичам рассказали о вреде красноухих черепах для экосистемы Москвы

Их заводят, а потом выбрасывают

Красивые и брошенные – "Аптекарский огород" стал приютом для красноухих черепах. Люди покупают их крохотными детёнышами, но как только очаровательное создание вырастает в огромного и прожорливого хищника, хозяева избавляются от надоевшей игрушки.

Группа в клетчатых панцирях красиво разлеглась на берегу. Черепахи лениво греются на летнем солнце. В пруду особо не разгуляешься, он переполнен. Этот единственный водоем в "Аптекарском огороде" создавали специально для местных рептилий, но в итоге он стал приютом для брошенных заморских черепах. Мало, кто знает, что большинство из этих обитателей - подкидыши.

"К сожалению, подбрасывают нам их регулярно, несмотря на все наши возможные отказы. Люди подумали, что здесь им очень хорошо живется. Дома они не хотят возиться с этими животными, которые в неволе живут 35 - 40 лет, а это практически половина человеческой жизни, и нужно создавать определенные условия. Черепашка не стоит практически ничего, как одна чашка кофе, а вот оборудование, чтобы ее обеспечить - это практически среднестатистическая московская месячная зарплата", - говорит сотрудник Ботанического сада и биологического факультета МГУ Ярослав Морозов.

Объемный аквариум, для которого еще нужно найти место в квартире, ультрафиолетовый и инфракрасный свет жизненно необходимы этим рептилиям. Да и кормить со стола красноухих черепах нельзя. Эти американские пресноводные по природе своей хищники. Когда же из купленной для забавы детей симпатяги размером с пятирублевую монетку, черепаха вырастает в крупную весьма прожорливую особь под 30 сантиметров, многие решают отказаться от такого питомца.

"И уже кормить не хочется, и ухаживать не хочется, потому что животное взаимностью, как кошка или собака, не отвечает", - говорит сотрудник Ботанического сада и биологического факультета МГУ Ярослав Морозов.

Заморских рептилий выпускают в любой, даже не пригодный для их жизни водоем, или оставляют сиротой в парке. В пруду "Аптекарского огорода" черепахам уже негде ступить. Зимой ситуация усугубляется еще больше. Из пруда черепах переселяют в крытый вольер. И условия здесь, мягко говоря, стесненные. Он рассчитан максимум на 40 особей. В итоге здесь зимуют в 2 раза больше черепах. Здесь им тесно, в террариумах не хватает кислорода. А выпущенные в городских условиях рептилии выживают, но часто болеют. Суровый московский климат - не самая благоприятная среда обитания для пресноводных из Америки. А если уж они и приживаются в таких условиях, то наносят вред нашей экосистеме.

"Становятся конкурентами нашим лягушечкам, тритончикам. У нас есть свои черепахи, которые чуть южнее обитают, но даже по югу Московской области. Это болотные, но они практически краснокнижные и редкие", - говорит сотрудник Ботанического сада и биологического факультета МГУ Ярослав Морозов.

Чего не скажешь об этой группе. Красноухие черепахи продолжают заполнять российский зоорынок. Быстро размножаются. И если их не выбрасывают на улицу, то выставляют объявления на различных форумах. Причем готовы отдавать таких питомцев даром.

"Вот это, наверное, первая инстанция, с которой нам нужно работать для того, чтобы этот спрос не только на черепах, а на таких экзотов в Москве гасить. Поэтому у нас есть система экологического образования и просвещения, где мы, в том числе проводим уроки в школах, где рассказываем о том, что не надо экзотических животных в московских квартирах заводить. Такие истории контролировать с точки зрения законодательства невозможно. Поэтому только просветительская работа. Только профилактика", - говорит руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

"Это, в первую очередь, запрет на ввоз и продажу. В меньшей степени это закон об ответственности за домашних питомцев. Но он тут в последнюю очередь играет роль. И, конечно, программа по мониторингу состояния пресноводных черепах", - говорит ведущий зоолог террариума Московского зоопарка Олег Шумаков.

Просветительскую работу постоянно проводят и в "Аптекарском огороде". Правда, пока она даёт странный эффект - чем больше рассказывают и просят не приносить сюда черепах, тем больше их сюда подкидывают.

Елена Сахно, Павел Суменков, Константин Кузнецов, "ТВ Центр".

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