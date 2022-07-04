В Новой Москве накрыли нарколабораторию

Задержан один из организаторов

В Новой Москве задержали одного из организаторов нарколаборатории.

Мужчина арендовал дом и разместил в его пристройке небольшой цех по производству синтетических наркотиков. Недешёвое оборудование, банки с порошком, канистры с жидкой смесью, упаковка - бизнес был поставлен со знанием дела. Тут же обнаружили и конечный продукт – 8 килограммов мефедрона.

Сбывали "синтетику" через тайники-закладки в Дальневосточном федеральном округе и других регионах страны. Задержанный не стал скрывать, что толкнуло его на криминальный путь.

"Нужда в деньгах. И посчитал, что это выход, потому что количество долгов всё увеличивалось, с работой все не решалось. И принял такое решение", - заявил он.

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