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В Москве задержали гендиректора сгоревшей наркоклиники

15:18
  • понедельник
  • 04 июля 2022

В результате пожара погибла женщина

В Москве задержан генеральный директор частной наркологической клиники, в которой в выходные во время пожара погибла 48-летняя женщина. Ещё трое мужчин пострадали.

В трёхэтажном здании в Алтуфьеве загорелось оборудование и отделка коридора. Огонь распространился на две палаты стационара. Со слов дежурного врача, в клинике на тот момент находились девять пациентов. Несколько человек пожарным пришлось эвакуировать через окна. Одна женщина от полученных ожогов скончалась.

Предполагается, что ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

"Задержан 40-летний генеральный директор, который в ходе допроса полностью признал свою вину и пояснил, что в палатах отсутствовали средства пожаротушения, предусмотренные требованиями пожарной безопасности. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении его меры пресечения, связанное с лишением свободы", - сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

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