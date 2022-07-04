Провал грунта на юго-западе Москвы попал на видео

Пострадали пять человек

Несколько часов сегодня было ограничено движение на улице Каховка в сторону Варшавского шоссе. Утром там прямо посередине проезжей части образовалась внушительная дыра. Момент обвала зафиксировала камера наблюдения.

Некоторое время автомобилям удавалось объезжать яму. Но вот водитель "Газели" среагировать не успел. Машину подбросило и она повисла над провалом. Чтобы вытащить грузовик, пришлось задействовать спецтранспорт. Травмы получили водитель и четверо пассажиров "Газели".

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас дорогу восстановили.



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