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Провал грунта на юго-западе Москвы попал на видео

15:00
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Пострадали пять человек

Несколько часов сегодня было ограничено движение на улице Каховка в сторону Варшавского шоссе. Утром там прямо посередине проезжей части образовалась внушительная дыра. Момент обвала зафиксировала камера наблюдения.

Некоторое время автомобилям удавалось объезжать яму. Но вот водитель "Газели" среагировать не успел. Машину подбросило и она повисла над провалом. Чтобы вытащить грузовик, пришлось задействовать спецтранспорт. Травмы получили водитель и четверо пассажиров "Газели".

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас дорогу восстановили.
 

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