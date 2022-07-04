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В Москве открылся вход в вестибюль станции "Каланчевская" МЦД-2

15:42
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Создание современного ТПУ на площади трех вокзалов продолжается

На площади трех вокзалов открылся новый вестибюль для пассажиров станции "Каланчёвская" МЦД-2. Здесь два эскалатора, кассы, турникеты и современная навигация.

Так продолжается создание современного транспортно-пересадочного узла. С открытием вестибюля начнется демонтаж временного пешеходного моста. Еще этим летом после завершения строительства второго пути будет увеличено количество поездов.

 

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Станция "Каланчёвская" МЦД
Станция "Каланчёвская" МЦД
Станция "Каланчёвская" МЦД
Станция "Каланчёвская" МЦД
Станция "Каланчёвская" МЦД
Станция "Каланчёвская" МЦД
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