В Москве открылся вход в вестибюль станции "Каланчевская" МЦД-2

Создание современного ТПУ на площади трех вокзалов продолжается

На площади трех вокзалов открылся новый вестибюль для пассажиров станции "Каланчёвская" МЦД-2. Здесь два эскалатора, кассы, турникеты и современная навигация.

Так продолжается создание современного транспортно-пересадочного узла. С открытием вестибюля начнется демонтаж временного пешеходного моста. Еще этим летом после завершения строительства второго пути будет увеличено количество поездов.

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