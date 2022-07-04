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Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрино

14:14
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Медучреждение оснастили новейшим оборудованием

В Москве после комплексной реконструкции открыли сразу две поликлиники. Одну из них - в районе Ховрино - сегодня посетил Сергей Собянин.

В четырёхэтажном здании площадью более 3 тысяч квадратных метров заменили инженерные коммуникации, установили специальные лифты для маломобильных граждан, обновили отделку помещений и фасад. Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, благодаря которому врачи смогут проводить современные виды диагностики. Кабинеты в соответствии с новым московским стандартом расположили так, чтобы не было очередей.

"Количество поликлиник увеличивается, уже полсотни поликлиник отреставрировано. Ещё сто поликлиник сейчас находятся в реконструкции. Масштаб просто огромный. Надеюсь, что мы с ним справимся. Но впереди ещё полсотни поликлиник, которые необходимо будет задействовать. Всего 200 поликлиник, так что у нас наполовину все поликлиники Москвы будут самыми современными. Из самых плохих сделаем самые лучшие", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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