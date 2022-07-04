Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

СВО будет продолжена

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении спецоперации на Украине.

Участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть, затем нарастить свои боевые возможности, сказал глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - отметил он.

Российский лидер также предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации.

4 июля Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Накануне российская армия взяла Лисичанск.

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